Их разместят вблизи действующих полигонов.

Во Владимирской области будет перерабатываться до 70% мусора. О планах рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.Власти разместили для общественного обсуждения проект изменений территориальной схемы обращения с отходами. Основные корректировки связаны с включением в документ новых точек сбора отходов.Ожидается, что в ближайшие годы увеличится доля сортировки ТКО. В 2024-2025 годах в регионе предлагается открыть два комплекса по переработке отходов: «МСК Камешково-1» (мощностью 150 тысяч тонн в год) и в Петушинском районе (мощностью 350 тысяч тонн в год). Их разместят вблизи действующих полигонов. Средства на строительство выделят федеральный центр и инвесторы.«Появление комплексов позволит перерабатывать до 70% ТКО. На сегодня этот показатель составляет всего 26%», - уточнили в обладминистрации.Кроме того, предлагается серьёзно оптимизировать и транспортную схему, что позволит сдержать рост тарифов.