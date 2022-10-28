На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 октября 2022 года лабораторно...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 октября 2022 года лабораторно подтвердились 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.20 сл. в городе Владимире;9 сл. в Гусь-Хрустальном районе;7 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Муромском районе;4 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Александровском районе;3 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в г. Радужный;2 сл. в Киржачском районе;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Кольчугинском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176 594 случаев заболевания.Фото: Pxfuel.com