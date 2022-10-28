С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176594 владимирцев.

Во Владимирской области 28 октября выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Ковровском, 4 - в Петушинском, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском, Меленковском и Гороховецком, по 3 - в Александровском и Вязниковском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Киржачском, Камешковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176594 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49052 заболевших во Владимире, 20836 - в Ковровском районе и 19106 - в округе Муром.