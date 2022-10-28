Во Владимирской области 28 октября выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 8 ..

Во Владимирской области 28 октября выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, по 3 - в Петушинском, Суздальском и Гороховецком, по 2 - в Кольчугинском и Вязниковском, 5 - в Александровском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Киржачском, по 1 - в Меленковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176530 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49032 заболевших во Владимире, 20829 - в Ковровском районе и 19101 - в округе Муром.