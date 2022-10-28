Они обманом забирали деньги у пенсионеров. Подробности у Юрия Колодина. С помощь вот этого видео с...

Они обманом забирали деньги у пенсионеров. Подробности у Юрия Колодина.С помощь вот этого видео с камер наблюдения сотрудники уголовного розыска смогли задержать преступников. Двое мужчин засветились на кассе в магазине. С жалобой в полицию обратились пожилые жительницы Мурома и Гусь-Хрустального. Мошенники действовали по одной схеме. На городской телефон звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их родственник совершил ДТП и для того, чтобы избежать ответственности, нужно срочно заплатить. За деньгами приезжали специально обученные курьеры. Одна пенсионерка передала злоумышленникам сто тысяч рублей, другая пятисот пятьдесят тысяч.- Ко мне подошел ранее знакомый гражданин, говорит хотите заработать денежку. Я говорю хочу конечно, так как я сейчас не работаю, нуждаюсь. Он говорит, что у него бизнес. Туда сюда съездите по пару адресам, заработаете там копейку себе. Мы согласились. Приходили на адреса, говорили от кого, нам выносили пакет с денежными средствами и вещами. От вещей мы избавлялись потом мы шли до банкомата, он скидывал куда переводить и какую сумму. Мы это делали с этого он нас и благодарил. Продолжалось это до трех дней. Раскаиваюсь, сожалею.Оперативники установили маршрут передвижения аферистов. 33-х и 34-хлетний жители Москвы передвигались на такси, снимали жильё посуточно. В результате их настигли в Петушинском районе, по пути в столицу. Позднее был задержан и их работодатель.Ирина Гавриченко, начальникпресс-службы России по Владимирской области:- Задержанные пояснили, что действовали по указанию своего приятеля, 38-летнего жителя столицы, предложившего заработать. Владимирские полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Дома у него было изъято более 55 000 рублей. Фигурант рассказал, что предложение о заработке получил в сети Интернет и по указанию неизвестных направил своих приятелей во Владимирскую область. Полученные от пенсионерок деньги впоследствии переводились на заранее обозначенные «работодателями» реквизиты.В настоящее время по каждому из восьми эпизодов мошенничества возбуждены уголовные дела. Двое фигурантов арестованы. В отношении третьего решается вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается.Юрий Колодин При содействии пресс-службы УМВД по Владимирской области.