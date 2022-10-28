Они обманом забирали деньги у пенсионеров. Подробности у Юрия Колодина.
С помощь вот этого видео с...
Они обманом забирали деньги у пенсионеров. Подробности у Юрия Колодина.
С помощь вот этого видео с камер наблюдения сотрудники уголовного розыска смогли задержать преступников. Двое мужчин засветились на кассе в магазине. С жалобой в полицию обратились пожилые жительницы Мурома и Гусь-Хрустального. Мошенники действовали по одной схеме. На городской телефон звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их родственник совершил ДТП и для того, чтобы избежать ответственности, нужно срочно заплатить. За деньгами приезжали специально обученные курьеры. Одна пенсионерка передала злоумышленникам сто тысяч рублей, другая пятисот пятьдесят тысяч.
- Ко мне подошел ранее знакомый гражданин, говорит хотите заработать денежку. Я говорю хочу конечно, так как я сейчас не работаю, нуждаюсь. Он говорит, что у него бизнес. Туда сюда съездите по пару адресам, заработаете там копейку себе. Мы согласились. Приходили на адреса, говорили от кого, нам выносили пакет с денежными средствами и вещами. От вещей мы избавлялись потом мы шли до банкомата, он скидывал куда переводить и какую сумму. Мы это делали с этого он нас и благодарил. Продолжалось это до трех дней. Раскаиваюсь, сожалею.
Оперативники установили маршрут передвижения аферистов. 33-х и 34-хлетний жители Москвы передвигались на такси, снимали жильё посуточно. В результате их настигли в Петушинском районе, по пути в столицу. Позднее был задержан и их работодатель.
Ирина Гавриченко, начальникпресс-службы России по Владимирской области:
- Задержанные пояснили, что действовали по указанию своего приятеля, 38-летнего жителя столицы, предложившего заработать. Владимирские полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Дома у него было изъято более 55 000 рублей. Фигурант рассказал, что предложение о заработке получил в сети Интернет и по указанию неизвестных направил своих приятелей во Владимирскую область. Полученные от пенсионерок деньги впоследствии переводились на заранее обозначенные «работодателями» реквизиты.
В настоящее время по каждому из восьми эпизодов мошенничества возбуждены уголовные дела. Двое фигурантов арестованы. В отношении третьего решается вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается.
Юрий Колодин При содействии пресс-службы УМВД по Владимирской области.