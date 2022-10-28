Лисы в городе. Жители областного центра не раз сообщали о своих неожиданных встречах с рыжими...

Лисы в городе. Жители областного центра не раз сообщали о своих неожиданных встречах с рыжими плутовками на улицах города.На этот раз пушного зверя заметили в Патриаршем саду. Как оказалось, зелёная территория настолько понравилась лисице, что она решила здесь остаться. Надолго ли, неизвестно, но для сотрудников сада такое соседство не в тягость. Они даже подкармливают животное. И судя по прогулочному шагу лисы, она уже чувствует себя хозяйкой.