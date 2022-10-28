Об этом сообщают специалисты отдела Банка России по Владимирской области. В нашем регионе за...

Об этом сообщают специалисты отдела Банка России по Владимирской области.В нашем регионе за третий квартал 2022 года изъяли фальшивые деньги на сумму более 170 тысяч рублей, информируют специалисты. Из них 25 пятитысячных псевдо-купюр. Это в 2,7 раза меньше, чем в прошлом году.«Установить подлинность денег может только банковская экспертиза. Она проводится бесплатно и занимает не более 10 рабочих дней. Составляется заявление в произвольной форме и опись сомнительного денежного знака. Если деньги будут признаны подлинными, человек получит их в кассе банка наличными или же безналично на указанный счет. Деньги, признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел», - объясняет эксперт Отделения Владимир Банка России - Наталья Верба.Всего в 3-м квартале текущего года во владимирском отделении Банка России проведено 1315 экспертиз денежных знаков.Фото: Pxfuel.com