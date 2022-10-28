Об этом сообщают специалисты отдела Банка России по Владимирской области.
В нашем регионе за...
Об этом сообщают специалисты отдела Банка России по Владимирской области.
В нашем регионе за третий квартал 2022 года изъяли фальшивые деньги на сумму более 170 тысяч рублей, информируют специалисты. Из них 25 пятитысячных псевдо-купюр. Это в 2,7 раза меньше, чем в прошлом году.
«Установить подлинность денег может только банковская экспертиза. Она проводится бесплатно и занимает не более 10 рабочих дней. Составляется заявление в произвольной форме и опись сомнительного денежного знака. Если деньги будут признаны подлинными, человек получит их в кассе банка наличными или же безналично на указанный счет. Деньги, признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел», - объясняет эксперт Отделения Владимир Банка России - Наталья Верба.
Всего в 3-м квартале текущего года во владимирском отделении Банка России проведено 1315 экспертиз денежных знаков.
Фото: Pxfuel.com