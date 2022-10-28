Социальные сети жены Александра Цекало не дают покоя поклонникам.
Социальные сети жены Александра Цекало не дают покоя поклонникам.
Новая
жена Александра Цекало художника Дарина Эрвин стала уже четвертой спутницей
шоумена. Вместе пара с 2018 года, брак зарегистрирован уже в 2019 в США. Ради
нее продюсер расстался с бывшей женой, с которой прожил десять лет и родил
двоих детей.
Дарине
31 год, это в два раза меньше, чем самому Цекало. Она занимается искусством,
называет себя начинающей актрисой и художницей. Именно своими работами девушка
и шокирует новых поклонников. Жена Александра Цекало любит изображать
обнаженные тела, уделяя особое внимание гениталиям.
Не
стесняется Дарина и своего тела. Она легко выкладывает откровенные фотографии в
социальных сетях. Но на днях в блоге появился и новый персонаж — волосатый
самец. Между ног жены Цекало пристроился маленький песик светло-коричневого
окраса.
Скорее
всего, этот пушистый питомец помогает жене Александра Цекало успокоиться и
расслабиться. Дарина рассказала, что по астрологической карте в момент рождения
ее Венера находилась в Скорпионе. Такие люди очень напряжены, и остро реагируют
на обычные события.
"Венера
в Скорпионе — вот почему ты чувствуешь себя возбужденно, грустно и сексуально",
— поделилась жена Цекало.