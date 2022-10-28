Социальные сети жены Александра Цекало не дают покоя поклонникам.

Социальные сети жены Александра Цекало не дают покоя поклонникам.Новаяжена Александра Цекало художника Дарина Эрвин стала уже четвертой спутницейшоумена. Вместе пара с 2018 года, брак зарегистрирован уже в 2019 в США. Радинее продюсер расстался с бывшей женой, с которой прожил десять лет и родилдвоих детей.Дарине31 год, это в два раза меньше, чем самому Цекало. Она занимается искусством,называет себя начинающей актрисой и художницей. Именно своими работами девушкаи шокирует новых поклонников. Жена Александра Цекало любит изображатьобнаженные тела, уделяя особое внимание гениталиям.Нестесняется Дарина и своего тела. Она легко выкладывает откровенные фотографии всоциальных сетях. Но на днях в блоге появился и новый персонаж — волосатыйсамец. Между ног жены Цекало пристроился маленький песик светло-коричневогоокраса.Скореевсего, этот пушистый питомец помогает жене Александра Цекало успокоиться ирасслабиться. Дарина рассказала, что по астрологической карте в момент рожденияее Венера находилась в Скорпионе. Такие люди очень напряжены, и остро реагируютна обычные события."Венерав Скорпионе — вот почему ты чувствуешь себя возбужденно, грустно и сексуально",— поделилась жена Цекало.