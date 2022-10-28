ВТБ Лизинг награжден премией в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, организованной журналом «Банковское дело» в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и ..

ВТБ Лизинг награжден премией в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина, организованной журналом «Банковское дело» в партнерстве с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, отраслевыми ассоциациями, а также АНО «Локомотивы роста». Компания была отмечена медалью «За 20 лет успешного бизнеса» и наградой «За качество лизинговых услуг» в категории «Лучшие достижения».Летом 2022 года ВТБ Лизинг отметил 20-летний юбилей. С 2002 года компания успешно ведет лизинговую деятельность, постоянно развивая свой бизнес и активно участвуя в развитии отрасли в составе профессиональных объединений, а также рабочих групп государственных органов. За 20 лет компания профинансировала для 90 000 клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более 240 000 единиц различных видов имущества стоимостью почти 1,5 трлн рублей. Сегодня ВТБ Лизинг – это одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России. Профессиональная команда работает в 60 регионах в 8 федеральных округах РФ, а также в Белоруссии и объединяет свыше 2300 сотрудников. В портфеле компании свыше 10% общего ж/д парка России и такая же доля российского парка тяжелых буровых установок и дополнительного оборудования.В начале 2022 года ВТБ Лизинг провел исследование удовлетворенности клиентов, по итогам которого индекс удовлетворенности уровнем обслуживания (CSI) составил 98%, а индекс потребительской лояльности (NPS) - 78%. По результатам сбора обратной связи от клиентов в 2021 году компания выявила 77 предложений для улучшения работы и реализовала 44 из них.«Мы рады, что наша работа находит признание в финансовом сообществе России. На протяжении многих лет компания выстраивает надежные партнерские отношения и помогает клиентам развивать бизнес. Наш успех – это результат работы большой профессиональной команды, обладающей экспертизой в самых разных областях. Мы все время развиваемся, выходим в новые для себя сегменты рынка, ищем новые возможности и лучшие решения, при этом внимательно относимся к вопросам устойчивости и тщательно взвешиваем риски. Все это – для того, чтобы наши клиенты могли комфортно инвестировать в свой бизнес и достигать высоких результатов. Чтобы предоставлять лучший сервис на рынке, мы внимательно собираем обратную связь. Это позволяет увидеть сильные и слабые стороны, услышать запрос потребителя, а потом проанализировать эту информацию и улучшить свою работу. Рады, что это получается», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.