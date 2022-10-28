В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, столбики термометров поднимутся до +10-11 градусов...
В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, столбики термометров поднимутся до +10-11 градусов тепла.
Причина – в циклонах с Атлантики.
Пройдут дожди. Ветер ожидается с порывами до 15 м/с.
В Центральной России ночь на воскресенье (с 29-го на 30-е) обещает быть самой теплой для 30 октября за последние 75 лет.
Об этом сообщает метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» - Евгений Тишковец.
Климатическая картина начнет меняться лишь к вечеру воскресенья.
Фото: Pxfuel.com