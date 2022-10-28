Бизнесмен Евгений Пригожин резко отреагировал на вопрос журналистов московского бюро международного агентства Associated Press о переговорах ЧВК Вагнер с бывшими бойцами спецназа афганской армии для участия в спецоперации России по защите республик Донбасса.

Бизнесмен Евгений Пригожин резко отреагировал на вопрос журналистов московского бюро международного агентства Associated Press о переговорах ЧВК "Вагнер" с бывшими бойцами спецназа афганской армии для участия в спецоперации России по защите республик Донбасса.Отвечая на вопрос представителей СМИ, предприниматель предложил им два варианта на выбор. В первом Пригожин иронично сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" договариваются с армией Афганистана об открытии второго фронта в направлении Норвегии, Швеции и Финляндии, а во втором назвал вопрос журналистов Associated Press безумной чушью."Нам не ясны мотивы, зачем спрашивать такую безумную чушь. Какая, в *****, афганская армия?" — бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".Ранее Пригожин назвал бойцов ЧВК "Вагнер" элитой, которая всегда защищала интересы России, даже несмотря на тяжелые условия.