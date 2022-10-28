Естественная красота Елизаветы Боярской не оставляет никого равнодушным.
Естественная красота Елизаветы Боярской не оставляет никого равнодушным.
Актриса
театра и кино Елизавета Боярская — обладательница необычной и запоминающейся
внешностью. Миндалевидные глаза, фарфоровая кожа и широкая улыбка — вот
отличительные черты девушки.
Скромница
актриса редко попадает в скандалы, и все чаще предпочитает провести время с
семьей, нежели на светском мероприятии. Елизавета Боярская замужем за актером
Максимом Матвеевым, вместе они воспитывают двоих детей.
Дочь
Боярского нередко радует поклонников новыми работами и проектами, но сейчас Елизавета
Боярская осчастливила солидного мужика весьма необычным образом. Она привела в
восторг стоматолога своей улыбкой.
"Природная
красота зубов, и, скорее всего, в детстве был хороший уход и стоматологическое
лечение. Это все привело к прекрасному прикусу и идеальной улыбке", —
восторгается врач-стоматолог Давид Григорян.
"Ничего
не надо поправлять в ее улыбке. Единственное, я бы придал зубам более светлый
цвет", — замечает врач. Стоматолог добавил, что Елизавета Боярская поддерживает
красоту зубов домашним уходом, своевременным лечением и комплексной гигиеной.
Все это позволяет Елизавете замечательно выглядеть и демонстрировать свою
улыбку. В общем, замечательный рот!