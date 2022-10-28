Юрист рассказал о том, как оппонентов вдовы Алексея Баталова сделали козлами отпущения при помощи СМИ.

Юрист рассказал о том, как оппонентов вдовы Алексея Баталова сделали козлами отпущения при помощи СМИ.Судебные разбирательства вдовы Алексея Баталова Гитары Леоненко с юристом Михаилом Цивиным и его меной Натальей Дробиной. За скандалом в звездной семье до сих пор следит вся страна, ведь проблема так и повисла в воздухе.Юрист Сергей Донцов напомнил, что скандал между вдовой Баталова и Дробиной с мужем начался с телевизионных шоу Андрея Малахова, который и всколыхнул эту тему. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц (ст. 159 ч.4 УК РФ).Таким образом к делу о скандале вдовы Баталова с Цивиным и Дрожжиной примешали массу ярлыков, многие из которых кажутся абсурдными и не являются верными. Цивина и Дрожжину сделали козлами отпущения, благодаря телепередачам и иным способам распространения информации.По словам юриста, именно телевизионное расследование (за 1,5 года свыше 50 эфиров) сформировало некое общественное мнение о якобы корыстной цели супружеской пары, вводя вдову Баталова в заблуждение о том, что имущество ее и ее дочери Марии переходит по договору ренты в собственность Дрожжиной в обмен на ренту в виде денежной выплаты.Между тем, дело катится к приговору, и "общественное мнение жаждет крови".