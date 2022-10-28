Приговор вынес местный суд.

Житель Камешковского района, до смерти забивший соседа табуретом, получил 9 лет тюрьмы. Приговор вынес местный суд.В апреле мужчина выпивал у соседа в компании знакомых. Между подсудимым и одним из гостей произошёл конфликт. Парочка вышла на улицу, вслед за ними отправился хозяин дома. Он вмешался в ссору и ударил соседа два раза в затылок.Обидевшийся мужчина сначала ушёл домой, но потом решил отомстить. Ночью он разбил окно, проник в жилище знакомого и нанёс ему не менее 34 ударов руками, деревянным табуретом и бутылкой. Пострадавший умер от открытой черепно-мозговой травмы.Душегуба задержали. На допросе он признался в содеянном. Судья решил, что следующие 9 лет убийца проведёт в колонии.