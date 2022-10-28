Жителя Камешковского района признали виновным в убийстве знакомого табуретом и стеклянной бутылкой. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. Следствие

Жителя Камешковского района признали виновным в убийстве знакомого табуретом и стеклянной бутылкой. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. Следствие установило, что ночью 24 апреля обвиняемый, внезапно почувствовавший неприязнь к знакомому из-за употребления спиртного, пришел к нему домой, повалил его на пол и сильно избил табуретом и стеклянной бутылкой. Мужчина сразу же