ФНС России запустила промостраницу, где представлены все льготы по уплате налогов и сдаче...

ФНС России запустила промостраницу, где представлены все льготы по уплате налогов и сдаче отчетности, касающиеся мобилизованных граждан.Сообщается, что для служащих переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Кроме того, введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.Приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства, а также сдвигаются сроки представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных финансовых активов на счетах в зарубежных банках (если такие есть).Владимирцы могут изучить всю информацию по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn33/mobilization/Фото: Pxfuel.com