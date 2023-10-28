33-регион оказался на 25 месте в рейтинге научно-технологического развития среди регионов...

33-регион оказался на 25 месте в рейтинге научно-технологического развития среди регионов страныВладимирская область заняла 25 место в рейтинге научно-технологического развития среди регионов России за 2022 год. Рейтинг опубликовал портал "РИА Новости". В 2021 году 33-й регион был на 26 строке.Возглавляют рейтинг российских регионов по развитию науки и технологий, как и в прошлом году Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.Что касается соседних регионов, то статистика очень разнообразна. Например, Костромская область на 66 строчке, Ивановская - на 60 месте. Ярославская - на 21 строчке, а Рязанская область на 24 позиции в рейтинге.В пятерке лидеров - Нижегородская и Московская области. Последние строчки занимают Ненецкий АО, Хакасия и Ингушетия, где научная жизнь не активна и нет передовых производств.Фото: freepik.com