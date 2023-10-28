Уже полностью готовы 23 общественные и 105 дворовых территорий

Работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» близятся к завершению, сообщает правительство Владимирской области.Уже полностью обновлены и используются жителями 23 общественные и 105 дворовых территорий. Среди них площадь Победы во Владимире, Ярцевский парк в Вязниках, Бульвар Чайковского в Собинке и другие.Отмечается, что все работы по благоустройству должны быть полностью завершены к 1 ноября.Ранее мы писали, что владимирцы собрали на благоустройство.