Для владимирского спорта 2024 год будет знаменательной датой На днях в Перми завершился форум...

Для владимирского спорта 2024 год будет знаменательной датойНа днях в Перми завершился форум «Россия – спортивная держава». Президент России Владимир Путин объявил 2024 год – Годом спорта.По словам и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Натальи Федоровой, для владимирского спортивного сообщества это, безусловно, знаковая дата, ведь в 2024 исполнится ровно сто лет со дня официального образования в регионе органов физической культуры и спорта."Прекрасный повод вспомнить этапы становления массового спорта в регионе, рассказать о том, что было сделано в области для развития отрасли в последние годы", - добавила Наталья Федорова.В рамках национального проекта «Демография» во Владимирской области открыто 53 спортивных объекта, благодаря чему регион смог добиться отличного показателя: по итогам 2022 года 56 процентов его жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом.Только за последние два года в области открыто более 20 крупных спортивных объектов. В их числе –стадион «Олимп» в Камешково, ФОК в Коврове, новый бассейн в Собинском районе, лыжероллерная трасса в Александрове, десятки спортивных площадок. Этой осенью в Камешково открыты две площадки ГТО, ещё две откроются до конца года. Всего за время реализации проекта «Спорт – норма жизни» в нашем регионе появилось 19 площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Впервые в этом году созданы две «умные спортивные площадки».В августе состоялось открытие универсальных спортивных площадок, построенных по программе «Газпром – детям». Это огороженные министадионы со специальным покрытием и разметкой. Зимой их можно использовать как полноценный хоккейный корт, летом – как площадку для футбола, волейбола и баскетбола. Всего в регионе построено 15 таких площадок, они появились в большинстве муниципальных образований.А вот победы владимирских спортсменов:Юниоры из Владимирской области стали сильнейшими на Первенстве России по спортивной гимнастикеМаргарита Власова из Владимира завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России по бодибилдингуВладимирские гимнастки победили на Всероссийских соревнованиях в МосквеФото: официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области