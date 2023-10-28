Первый снегопад прошел по Владимирской области в ночь на 28 октября. Жители региона были предупреждены: на их телефоны пришло сообщение от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации

Первый снегопад прошел по Владимирской области в ночь на 28 октября. Жители региона были предупреждены: на их телефоны пришло сообщение от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) с текстом «27 октября с сохранением на 28 октября по области ожидается сильный снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица». Как 33-ий регион пережил снегопад, читайте в