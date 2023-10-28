Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о рекордных погодных сюрпризах в конце...

Метеорологи предупредили жителей Владимирской области о рекордных погодных сюрпризах в конце октябряПо прогнозам синоптиков, в выходные дни во Владимирскую область придет зимняя погода. Дневные температуры будут держаться от +1 до -1 градусов, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. В ночные часы ожидаются заморозки до -2 градусов.Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу 28 октября достигнет значений 730 мм ртутного столба, а это означает, что оно будет близко к рекордно низкому значению (в 1985 зафиксировано 729,8 мм ртутного столба) для этого периода октября, отмечают синоптики. Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности, а также скользкие дороги.Но уже в понедельник погода "исправится", 30 октября столбики термометров "поползут" вверх. Снег сменится дождем. Дневная температура воздуха повысится до + 8..10 градусов. На праздничные ноябрьские дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью и днем.Фото: freepik.com