На Ковровском электромеханическом заводе из погрузчика создали машину для разминирования. Новая...

На Ковровском электромеханическом заводе из погрузчика создали машину для разминирования.Новая машина создана на основе погрузчика «Ant-1000». Другое его название «муравей». Грузоподъёмность машины - 1 тонна. Для разминирования машине не нужен водитель, поскольку оператор управляет дистанционно, рассказали в телеграм-канале «Ростеха».Выпускаемый на базе «Муравья» «Шмель» носит аббревиатуру МРГ – машина гуманитарного разминирования.Впереди вместо погрузочного ковша – вал с подвешенными к нему по всей длине гирями-молотками. Вал крутится вокруг своей оси, гири молотят по поверхности. Скорость движения в режиме разминирования 1 км/ч. Ширина вала – 2 метра 20 сантиметров.Глубина почвенного слоя, «прощупываемого» гирями – 15 сантиметров. «Шмель» рассчитан на противопехотные мины. Вал и гусеницы машины выдерживают взрыв мощностью в 200 граммов тротила. Противотанковая мина убьет агрегат – потому и нужно дистанционное управление.Фото: кадр из видео "Ростеха"