Стало известно, каким образом мошенники наживаются на россиянах. Объявлено четыре метода преступников.

Стало известно, каким образом мошенники наживаются на россиянах. Объявлено четыре метода преступников.В стремлении к быстрому обогащению не все люди используют легальные способы заработать. Аферисты заинтересованы в получении средств со счетов россиян. Телеканал передает, что раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов.Во-первых, мошенники прикрываются порядочными людьми и запрашивают у потенциальных жертв коды из СМС и уведомлений, а также пароли. Увы, порой доверчивые граждане РФ даже ни о чем не подозревают.Во-вторых, преступники распространяют шпионские программы, которые люди устанавливают на смартфоны и другие гаджеты. Специальные приложения "воруют" данные для входа в банк, что позволяет мошенникам красть деньги с минимальными усилиями.В-третьих, аферисты взламывают страницы жертвы в соцсетях. А затем они выманивают доступ к банку потерпевшего через его близкое окружение.И последний, более редкий прием, это подделка документов. Как передает сайт , злоумышленники делают фальшивые паспорта и доверенности, с которыми приходят в банк за деньгами по вкладам.Портал напоминает, что жертвам финансовых махинаций не стоит сидеть сложа руки. Хотя избежать неприятной ситуации такого рода все же проще, чем ее справедливо разрешить.