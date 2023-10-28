Синоптики предупреждают о рекордно низком атмосферном давлении во Владимирской области По...

Синоптики предупреждают о рекордно низком атмосферном давлении во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, в воскресенье, 29 октября 2023 года, погода во Владимире будет пасмурная. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится.Температура воздуха днем будет от -1 до +1 градусов, ночью столбик термометра опустится до -1..-2 градусов.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление низкое от 730 до 745 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки в этот день обращали внимание на иней: если он долго на земле продержится, то в ближайшее время наступит сухая и солнечная погода, и будет потепление.Фото: freepik.com