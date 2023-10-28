Стал известен график выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во...
Стал известен график выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во Владимирской области в ноябре
Медработники из 18 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры населения в 197 населенных пунктах в ноябре. Для этого задействуют 27 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса, сообщает Минздрав Владимирской области.
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:
Александровская РДБ
https://clck.ru/36EkXr
Александровская РБ
https://clck.ru/36EkXs
https://clck.ru/36EkXt
https://clck.ru/36EkXu
Вязниковская РБ
https://clck.ru/36EkXv
https://clck.ru/36EkY2
Гусь-Хрустальная ЦРБ
https://clck.ru/36EkY3
https://clck.ru/36EkY5
Гороховецкая ЦРБ
https://clck.ru/36EkY9
Камешковская ЦРБ
https://clck.ru/36EkYA
Киржачская РБ
https://clck.ru/36EkYE
Кольчугинская ЦРБ
https://clck.ru/36EkYJ
Ковровская РБ
https://clck.ru/36EkYK
Меленковская ЦРБ
https://clck.ru/36EkYM
https://clck.ru/36EkYQ
Муромская детская РБ
https://clck.ru/36EkYS
Муромская ЦРБ
https://clck.ru/36EkYT
https://clck.ru/36EkYW
Петушинская РБ
https://clck.ru/36EkYZ
Селивановская ЦРБ
https://clck.ru/36EkYc
Собинская РБ
https://clck.ru/36EkYf
Суздальская РБ
https://clck.ru/36EkYh
Юрьев-Польская ЦРБ
https://clck.ru/36EkYi
https://clck.ru/36EkYk
Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи
https://clck.ru/36EkYm
Фото: freepik.com