Стал известен график выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во...

Стал известен график выездов врачей для проведения диспансеризации сельского населения во Владимирской области в ноябреМедработники из 18 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры населения в 197 населенных пунктах в ноябре. Для этого задействуют 27 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса, сообщает Минздрав Владимирской области.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:Александровская РДБhttps://clck.ru/36EkXrАлександровская РБhttps://clck.ru/36EkXshttps://clck.ru/36EkXthttps://clck.ru/36EkXuВязниковская РБhttps://clck.ru/36EkXvhttps://clck.ru/36EkY2Гусь-Хрустальная ЦРБhttps://clck.ru/36EkY3https://clck.ru/36EkY5Гороховецкая ЦРБhttps://clck.ru/36EkY9Камешковская ЦРБhttps://clck.ru/36EkYAКиржачская РБhttps://clck.ru/36EkYEКольчугинская ЦРБhttps://clck.ru/36EkYJКовровская РБhttps://clck.ru/36EkYKМеленковская ЦРБhttps://clck.ru/36EkYMhttps://clck.ru/36EkYQМуромская детская РБhttps://clck.ru/36EkYSМуромская ЦРБhttps://clck.ru/36EkYThttps://clck.ru/36EkYWПетушинская РБhttps://clck.ru/36EkYZСеливановская ЦРБhttps://clck.ru/36EkYcСобинская РБhttps://clck.ru/36EkYfСуздальская РБhttps://clck.ru/36EkYhЮрьев-Польская ЦРБhttps://clck.ru/36EkYihttps://clck.ru/36EkYkЦентр специализированной фтизиопульмонологической помощиhttps://clck.ru/36EkYmФото: freepik.com