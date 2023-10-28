28 октября 2023 года – особенный день для Павла Прилучного и Зепюр Брутян.

28 октября 2023 года – особенный день для Павла Прилучного и Зепюр Брутян.В апреле этого года появился на свет сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Родители назвали наследника Микаэлем. С тех пор супруги не перестают публиковать в популярной социальной сети кадры с малышом, который не перестает вызывать умиление у публики.Например, накануне Зепюр Брутян выложила видео, сделанное во время прогулки с сынишкой и любимым супругом по заснеженной улице. Артистка отметила, что этот снег для ее наследника является первым. Такое замечание говорит о супруге Павла Прилучного как о сентиментальном человеке.А 28 октября Зепюр Брутян объявила о знаковом событии в семье – Микаэлю исполнилось полгода. "Утро доброе, потому что у нас сегодня такой семейный мини-праздник! <...> Я в шоке, как быстро летит время", – сказала жена Павла Прилучного в новом видео, появившемся в ее аккаунте.Напомним, у Павла Прилучного есть дети, рожденные в предыдущем браке. В 2020 году актер развелся с Агатой Муцениеце, подарившей ему двух наследников – сына и дочь.Ранее Павел Прилучный рассказал, что его отношения с Зепюр Брутян после рождения Микаэля изменились. Слова артиста "Дни.ру".