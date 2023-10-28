Днем 27 октября местные жители заметили стоящую на карнизе третьего этажа женщину. Она держалась за свой балкон и звала на помощь. Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы, рассказал

Днем 27 октября местные жители заметили стоящую на карнизе третьего этажа женщину. Она держалась за свой балкон и звала на помощь. Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы, рассказал спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». На место сразу выехали спасатели поисково-спасательного отряда Коврова и сотрудники полиции. Прибыв на место, они оценили