В Петушинском районе прокуратура помогла добиться сохранения жилья семье с двумя...

В Петушинском районе прокуратура помогла добиться сохранения жилья семье с двумя несовершеннолетними детьмиВ прокуратуру Петушинского района обратилась местная жительница по вопросу нарушений ее жилищных прав. Была проведена проверка.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, семья заявительницы, в которой воспитывается двое несовершеннолетних детей, проживала в муниципальной квартире, предоставленной главе семьи как лицу из числа детей-сирот по договору социального найма.Бывший сирота планировал перезаключить договор с администрацией района на новый срок, но он не успел этого сделать, так как умер.Супруга нанимателя обратилась в местные органы исполнительной власти с вопросом о возможности пользования спорным жилым помещением, но положительного результата не достигла. Более того, в ее адрес направлено требование о выселении из квартиры, так как формально оснований для проживания не имелось. Другого жилья для обратившейся и её детей предоставлено не было.Исходя из данной ситуации, в целях защиты прав несовершеннолетних, прокурор обратился в суд с иском об обязании районного Комитета по управлению имуществом заключить с женщиной договор социального найма жилого помещения.В суде прокуратурой доказано, что в спорном жилом помещении супруга нанимателя и их дети фактически проживали и вели общее хозяйство. Мужчина намеревался перезаключить договор на новый срок, но не успел это сделать по не зависящим от него обстоятельствам.Суд заявленные исковые требования удовлетворил. Исполнение решения на контроле прокуратуры района.Фото: freepik.com