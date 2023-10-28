В поселке Балакирево Александровского района откроют модульную поликлинику Ее возвели благодаря...

В поселке Балакирево Александровского района откроют модульную поликлиникуЕе возвели благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает Минздрав Владимирской области.Контракт на возведение модульной конструкции заключили в июле. Стоимость составила более 28 миллионов рублей.На данный момент подрядчиком завершены работы по установке модуля. Впереди работы по благоустройству территории. Срок завершения работ – декабрь 2023 года. Открытие модульной поликлиники планируется уже в этом году.Прикрепленное население - 8422 человека из поселка Балакирево, деревни Григорово, деревни Копылиха, села Мошнино, села Рюменское, деревни Свинкино, села Старая слобода, деревни Татьянино, деревни Темкино, поселка им. Шмидта.В новом медучреждении прием пациентов будут вести терапевты, стоматологи и акушеры-гинекологи. Откроются физиотерапевтический, процедурный кабинеты, кабинет неотложной помощи, дневной стационар на 14 коек.Фото: Минздрав Владимирской области