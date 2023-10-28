В поселке Балакирево Александровского района откроют модульную поликлинику
Ее возвели благодаря...
В поселке Балакирево Александровского района откроют модульную поликлинику
Ее возвели благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает Минздрав Владимирской области.
Контракт на возведение модульной конструкции заключили в июле. Стоимость составила более 28 миллионов рублей.
На данный момент подрядчиком завершены работы по установке модуля. Впереди работы по благоустройству территории. Срок завершения работ – декабрь 2023 года. Открытие модульной поликлиники планируется уже в этом году.
Прикрепленное население - 8422 человека из поселка Балакирево, деревни Григорово, деревни Копылиха, села Мошнино, села Рюменское, деревни Свинкино, села Старая слобода, деревни Татьянино, деревни Темкино, поселка им. Шмидта.
В новом медучреждении прием пациентов будут вести терапевты, стоматологи и акушеры-гинекологи. Откроются физиотерапевтический, процедурный кабинеты, кабинет неотложной помощи, дневной стационар на 14 коек.
Фото: Минздрав Владимирской области