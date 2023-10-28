В Суздале состоится уникальное спортивное событие – матчевая встреча по боксу между командами...

В Суздале состоится уникальное спортивное событие – матчевая встреча по боксу между командами России и США.В воскресенье, 29 октября, на «Суздаль-Арене» состоится уникальное спортивное событие – матчевая встреча по боксу между командами России и США, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Подобной не проводилось со времён СССР – США, подчёркивают организаторы.Семеро российских боксёров и семеро представителей США, бои по четыре и шесть раундов по правилам профессионального бокса, с нашей стороны – действующий чемпион Европы и представители национальной сборной по боксу, со стороны соперника – чемпион Америки – зрелище обещает быть жарким. Россию представляют Айгель Ходова, Карина Лимонова, Ильдар Минсафин, Владислав Борисевич, Вахид Аббасов, Павел Силягин и наш земляк Умар Жантаев – воспитанник СШОР по боксу Владимирской области.Топовые бои пройдут между настоящими звёздами бокса: на ринг выйдут Павел Силягин (мастер спорта России международного класса, призёр чемпионата мира и Европейских игр, чемпион России) против Джиана Гарридо (чемпион Америки в любительском боксе) и Вахид Аббасов (серебряный призёр Европейских игр, чемпион Европы) против Брайна Себалло.Гостем турнира станет экс-претендент на пояс WBC в тяжёлом весе Кевин Джонсон, который планирует получить российское гражданство.Начало боёв в 15:30, вход на мероприятие – свободный.Смотрите в наших выпусках На телеканале «Россия» в выпусках “Вести-Владимир». в понедельник 30 октября (5:07,5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 9:00, 9:34, 14:30, 21:05)Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области