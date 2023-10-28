В водоемах Владимира сокращается численность реликтовых выхухолей, занесенных в Красную...

В водоемах Владимира сокращается численность реликтовых выхухолей, занесенных в Красную книгуАктивистами общественной организации «Клуб друзей русской выхухоли» совместно с сотрудниками ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» был проведён учёт численности реликтового полуводного зверька, занесённого в Красную книгу России, на некоторых озёрах в пойме реки Клязьмы во Владимире.Были обследованы водоёмы, имеющие статус памятников природы регионального значения, как озёра Бедины и Сковородино близ Загородного парка и Рахмановская старица в окрестностях мкр. Рахманов Перевоз, а также несколько более мелких пойменных озёр.Всего в ходе учётов обнаружено 12 жилых нор русской выхухоли, в том числе 4 из них – в зоне проектирования будущей автодороги через Клязьму от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Лунёво.С сожалением можно констатировать тот факт, что численность популяции уникального зверька продолжает сокращаться: во время прошлых таких учётов в 2015 году на тех же водоёмах было обнаружено 18 жилых нор выхухоли, то есть численность за 8 лет сократилась в 1,5 раза."Основными угрожающими факторами для этого животного остаются браконьерский лов рыбы сетями (в которых выхухоль запутывается и погибает), неблагоприятные климатические изменения (низкое весеннее половодье и внезапные зимние паводки), загрязнение водоёмов, а также застройка их берегов коттеджами и базами отдыха (особенно это актуально для Рахмановской старицы)", - рассказали специалисты "Дирекции ООПТ".Тем не менее, если в таких сложных условиях русская выхухоль ещё сохраняется в небольшом числе даже в непосредственной близости от областного центра, это вселяет в учёных надежду на возможность сохранения этого вида на нашей планете.Фото: vk.com/edoopt