Владимирский фотограф Владислав Тябин запечатлел лесную красавицу. Владислав делится своими...

Владимирский фотограф Владислав Тябин запечатлел лесную красавицу.Владислав делится своими впечатлениями о новой "добычи". Ему наконец-то удалось "поймать" в объектив "хвостатую удачу"."За год блуждания по лесам я так и не встретил ни одной лисы. И вот наконец-то удалось запечатлеть такую красавицу. Как обычно на съёмку было около 10 секунд, потом до лисы дошел мой запах и она мигом убежала, махнув своим пушистым хвостом", - рассказывает владимирский фотограф.Фото: Владислав Тябин.