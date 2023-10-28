Владимирским школьникам предложили спроектировать город будущего С 9 октября по 19 ноября во...

Владимирским школьникам предложили спроектировать город будущегоС 9 октября по 19 ноября во Владимире проходит городской урбанистический конкурс ученических работ «Владимир — город будущего 2023», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Первый подобный конкурс был проведен во Владимире в 2021 году для старшеклассников. В 2023 году организаторы расширили возрастной диапазон участников. В этом году победители будут выбраны в трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.Участники конкурса создают и презентуют эскизы и макеты, отражающие новое видение городских пространств - парков, скверов, школьных территорий, городских площадей, жилых комплексов.Жюри будет оценивать социальную и культурную значимость проектов, оригинальность исполнения, цвет и стилистику, удобство, безопасность и экологичность.Итоги конкурса будут подведены 11 ноября. А с 3 по 19 ноября на территории комплекса «Торговые ряды» (ул. Большая Московская, 19-а) пройдет выставка работ участников конкурса «Владимир — город будущего 2023».Фото: freepik.com