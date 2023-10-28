Во Владимирской области вновь пройдет полюбившийся молодежный конкурс «Солист оркестра» Молодежный...

Во Владимирской области вновь пройдет полюбившийся молодежный конкурс «Солист оркестра»Молодежный конкурс "Солист оркестра" проходит ежегодно. Он стал третьим по счету. За звание "Солист оркестра" традиционно соревнуются лучшие молодые музыканты."Центр классической музыки" во Владимире займется подготовкой и проведением молодежного конкурса «Солист оркестра».Участники будут соревноваться в исполнении произведений с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина.Конкурс проводится по следующим номинациям:фортепиано,струнные инструменты,духовые и ударные инструменты,вокал,народные инструменты,арфа,орган,клавесин.Напомним, что 15-летняя пианистка стала победительницей конкурса "Солист оркестра".Фото: pxfuel.com