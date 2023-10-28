Всероссийский день гимнастики: Владимирская область гордится легендарными спортсменами, их...

Всероссийский день гимнастики: Владимирская область гордится легендарными спортсменами, их достижениями и победамиВсероссийский день гимнастики отмечается ежегодно в последнюю субботу октября. В 2023 году этот день выпадает на 28 октября.Гимнастика (от греческого "гимназо" – обучаю, тренирую) – система телесных (физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за много веков до нашей эры.К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, художественная, акробатическая, эстетическая, командная и аэробическая гимнастика. Основными из них являются олимпийские виды – художественная и спортивная гимнастика.Приказом Владимирского ГОРОНО от 1 сентября 1961 года № 72 была открыта «Детская гимнастическая школа» во Владимире. За время своего существования, школа добилась высоких спортивных результатов, её учениками завоевано 20 Олимпийский наград, из которых 11 золотых.Школа получила имя прославленного спортивного наставника, Заслуженного тренера СССР Николая Толкачева, который положил начало созданию владимирской гимнастической школы, получившей мировую известность.В школе выросли выдающиеся спортсмены:Николай Андрианов (заслуженный мастер спорта) – семикратный Олимпийский чемпион, многократный Чемпион Мира и Европы, обладатель первого Кубка Мира по спортивной гимнастике.Владимир Артемов (заслуженный мастер спорта) – обладатель четырех золотых Олимпийский медалей, многократный чемпион Мира.Юрий Королев (заслуженный мастер спорта) – двукратный абсолютный Чемпион МираЮрий Рязанов (заслуженный мастер спорта) – серебренный призер Чемпионата Мира 2006 года, призер Чемпионатов Европы 2007, 2009 годов, Чемпион Европы 2008 года, бронзовый призер Чемпионата Мира 2009 года в многоборье, участник Олимпийских игр в Пекине, абсолютный чемпион России 2009 года.За все время существования школы подготовлено четыре Заслуженных мастера спорта, 17 Мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта.11 сотрудников школы за подготовку спортсменов высокого класса удостоены почетного звания Заслуженный тренер, одним из которых является Толкачев Николай Григорьевич – Заслуженный тренер СССР, который, как сказано выше положил начало созданию гимнастической школы.Сегодня школа имеет три спортивных зала и два отделения: мужской и женской спортивной гимнастики. Всего в ней занимается более 700 детей, рассказали в пресс-службе администрации Владимира.Кроме того, Владимирская область гордится своими легендарными спортсменами, среди которых - гимнасты Светлана Гусева-Кагарлицкая, Николай Андрианов, Юрий Королев, Владимир Артемов и безвременно ушедший из жизни Юрий Рязанов; лыжники - Алексей Прокуроров и Анфиса Резцова; биатлонисты - Павел Ростовцев, Ольга Данилова и Алексей Слепов; футболисты - Виктор Лосев, Валентин Афонин, Дмитрий Вязьмикин, Евгений Дурнев, вратарь Юрий Лодыгин; выдающийся конькобежец Дмитрий Сакуненко; тяжелоатлеты - Алексей Ловчев и Павел Кузнецов, а также два великих тренера - Николай и Любовь Толкачевы.В настоящее время Николай Ефимович Андрианов - символ владимирской школы гимнастики. Он, наверное, первый, кого вспоминают, когда говорят о владимирском спорте.Среди спортивных достижений Николая Ефимовича - 15 медалей на Олимпийских играх (из них 7 золотых), 13 медалей - на чемпионатах мира (из них - 4 золотых), 17 медалей - на чемпионатах Европы (из них - 9 золотых), 5 - на Универсиаде (все золото). Кроме того, он многократный чемпион СССР. В 2022 году в день 70-летия со дня рождения Николая Андрианова в сквере, который носит его имя, собрались члены сборной России, юные гимнасты, те, кто знал Николая Ефимовича.Юрий Николаевич Королев, родившийся во Владимире 25 августа 1962 года, и завоевавший за свою спортивную карьеру 13 медалей на чемпионатах мира (из них 9 - золотых), 8 медалей - на чемпионатах Европы (из них 3 - золотых). На Играх доброй воли, проходивших в Москве в 1986 году, Юрий Королев завоевал 6 медалей, из которых 5 - золотых и 1 серебряная. 29 апреля 2023 года легендарного владимирского гимнаста Юрия Королева не стало. Каким его запомнили земляки?Анфиса Резцова родилась 16 декабря 1964 года в деревне Якимец Гусь-Хрустального района. Являлась двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. Анфиса Резцова выступала сразу в двух спортивных дисциплинах. И везде ее преследовал успех. Более того, Анфиса долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире, являющейся олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта. Регулярно бывала на традиционном лыжном марафоне "Лыжня Прокуророва", не раз становилась почетным гостем лыжных соревнований в регионе 33. К сожалению, совсем недавно, на 59-м году жизни Анфиса ушла из жизни.Это интересно!Владимирские гимнастки победили на Всероссийских соревнованиях в МосквеВладимирские гимнастки завоевали серебро и бронзу на всероссийских соревнованияхВладимирская гимнастка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мираФото: biblioteka33.ru; freepik.com