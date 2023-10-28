Юлия Папушина участвовала в игре, которая вышла в эфир вчера, 27 октября. Жительница Вязников появилась во второй тройке игроков и смогла обойти соперников. Темой вопросов были праздники.

Юлия Папушина участвовала в игре, которая вышла в эфир вчера, 27 октября. Жительница Вязников появилась во второй тройке игроков и смогла обойти соперников. Темой вопросов были праздники. Ведущему шоу «Поле чудес» Леониду Якубовичу Юлия привезла много подарков, связанных с ее родным городом: книги о вязниковской земле, футболку с изображением поэта Алексея Фатьянова, а также вазу,