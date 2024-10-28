В её функционал входит выявление граждан, находящихся в розыске, а также поиск пропавших пассажиров.

На железнодорожной станции Коврова установлена современная система распознавания лиц «Сфера», которая начала работать в 2024 году. В её функционал входит выявление граждан, находящихся в розыске, а также поиск пропавших пассажиров.С момента запуска системы полицейские успешно задержали троих преступников. В одном из случаев был пойман 25-летний житель Владимирской области, находившийся в федеральном розыске за вымогательство. Также задержан 20-летний гражданин Армении, разыскиваемый за уклонение от военной службы, и 45-летний местный житель, который стал фигурантом дела о краже.Напомним, ранее мы писали, что