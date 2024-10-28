Правительство Москвы согласовало с РЖД двухэтапную реализацию проекта развития Центрального транспортного узла, сообщают наши коллеги из «Интерфакса». Туда войдет и Владимир. Согласно

Правительство Москвы согласовало с РЖД двухэтапную реализацию проекта развития Центрального транспортного узла, сообщают наши коллеги из «Интерфакса». Туда войдет и Владимир. Согласно плану, через 10 лет интервал движения поездов до Москвы сократится до 30 минут. Центральный транспортный узел будет выглядеть как МЦД, только охват городов шире. Владимир будет частью ветки до Иваново. Также в кольцо