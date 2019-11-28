Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию. Он застрял в унитазе самолета, который летел из Казани в Москву. Помогать выбраться 200-килограммовому парню пришлось пассажирам.Информация об инциденте появилась в Telegram-канале "Небожена". Лука Затравкин летел в столицу на борту Boeing. Прямо перед посадкой он решил сходить в туалет, но застрял в кабинке, а самостоятельно выбраться не смог. Наследника художника охватила паника, он стал звать на помощь.Ситуация усугубилась тем, что самолет шел на снижение, потому командир объявил о необходимости пристегнуть ремни. Лука Затравкин, находясь в кабине уборной, стал кричать: "Я не умру в туалете!". В этот момент его вытягивали за руки пассажиры и бортпроводники. В конечном итоге все обошлось благополучно — Лука Затравкин вылез из унитаза.Сыну Никаса Сафронова 29 лет. Он пианист и занимается концертной деятельностью. Лука Затравкин является внебрачным сыном художника.