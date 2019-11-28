Диана Пальчикова и Самир Рагимов завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству в дисциплине «Сётокан».

Диана Пальчикова и Самир Рагимов завоевали четыре медали на чемпионате и первенстве Европы по боевому единоборству в дисциплине «Сётокан». Соревнования проходили в испанском городе Сан-Фернандо с 19 по 27 ноября 2019 года.В них принимали участие спортсмены из 21 страны.Диана Пальчикова из Владимира стала абсолютной победительницей первенства Европы, завоевав две золотые медали среди девушек 16-17 лет в дисциплинах «индивидуальное ката» и «индивидуальное кумитэ». Кроме того, Диана выиграла «бронзу» в командном кумитэ среди девушек 16-17 лет и юниорок 16-20 лет.Гусевчанин Самир Рагимов завоевал золотую медаль в кумитэ в составе мужской команды, которая одолела девять соперников.Диана является воспитанницей владимирской СШОР №7 и тренируется у А.В. Сопнева. Самир занимается в гусевской КДСШ им. А.В. Паушкина у тренера И.А. Трошкова.ФотоДепартамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области