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<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-anons-vashe-pravo-na-radio-rossii-vladimir.html" target="_blank">Анонс «Ваше право» на «Радио России Владимир»</a> - В пятницу 29 ноября, в 7.20 в программе "Ваше право" на "Радио России-Владимир" на ваши вопросы и вопросы юриста Ларисы Павловой ответит заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда по Владимирской области Надежда Семёнова. Телефон студии 35-31-33.