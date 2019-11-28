Речь идет о Башне Федерации. Само лого похоже на букву Ф.

у "Башни Федерации" в Москве-Сити появился новый логотип, разработала его студия Артемия Лебедева, рассказал в среду журналистам гендиректор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов."Новый логотип напоминает стилизованную букву "Ф" и саму архитектуру небоскреба. Сейчас мы думаем, как красиво разместить логотип на самой башне", - отметил Михаил Смирнов.Старый логотип существовал 13 лет. Стоимость разработки логотипа топ-менеджер не назвал, отметив лишь, что это была стандартная расценка студии Лебедева. Аналогичные работы стоят около пяти миллионов рублей."Башня Федерация" - башня в Москва-Сити состоящая из двух разновысотных зданий: 63-этажной башни "Запад" (242,4 м) и 102-этажной башни "Восток" (374 м). Здания объединены шестиэтажным стилобатом с торговым комплексом.