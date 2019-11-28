Надежда Бабкина любит и умеет радовать своих поклонников экспериментами над собственной внешностью. Вот и новый ее наряд не разочаровал народ.

Надежда Бабкина любит и умеет радовать своих поклонников экспериментами над собственной внешностью. Вот и новый ее наряд не разочаровал народ.Сейчас съемки популярного шоу "Модный приговор" идут полным ходом. Ведущий программы, историк моды Александр Васильев уже не раз отмечал, что в скором времени телезрителей ждут новые выпуски полюбившейся передачи.Разумеется, раз появятся новые серии, то и постоянным участникам шоу тоже стоит показать что-то новенькое. Так Надежда Бабкина, выступающая, как правило, защитником "подсудимого" примерила неожиданный образ.На любопытном фото артистка позирует у стеклянной витрины какого-то модного заведения. На ней черная изысканная шляпка с перьями и яркое алое пальто. Визажисты подобрали макияж, гармонирующий с одеждой певицы. Ее глаза ярко подведены, на губах красная помада, а брови подчеркнуты. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серебряный браслет и массивные кольца.Как сообщает , поклонники были поражены в самое сердце. Бабкина буквально довела своих подписчиков до исступления, о чем они не преминули ей сказать. Многие отметили, что Надежде очень идет выбранный образ."Во всех образах вы, душенька Надежда, хороши!", "Красавица! Обожаю Вас!", "Надежда, вы красотка, супер! Вы замечательный пример для женщин!", "Для "Модного приговора“ – слишком хороша. На обложку самого крутого журнала!", "На конкурс красоты! Немедленно!", – высказались комментаторы.