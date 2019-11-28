Певица Вера Брежнева наконец-то раскрыла все карты перед публикой. Знаменитость поделилась с поклонниками воистину потрясающей новостью.

Певица Вера Брежнева наконец-то раскрыла все карты перед публикой. Знаменитость поделилась с поклонниками воистину потрясающей новостью.Буквально накануне звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала пост, в котором сообщила, что совсем скоро расскажет о важном событии в ее жизни. Поклонники тут же начали гадать – о чем таком Брежнева намеревается им поведать? Большинство предположили, что певица беременна.Теперь же Вера сама решила перестать удерживать интригу. Она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" любопытную публикацию. В кадре Брежнева позирует полуголой, однако снимок сложно назвать эротичным – скорее открытым и естественным. Супруга Константина Меладзе выбрала для фото максимально натуральный макияж."БЕРЕМЕННА!🌸Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость;) и в каком-то смысле это правда... Поэтомуя хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала этидва года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь;)" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены -прим.ред.), – написала певица.27 Ноя 2019 в 6:59 PSTКак оказалось, знаменитость намерена представить миру свой личный бренд декоративной косметики – VERA. Старт продаж начался уже сегодня, 28 ноября. В первую линейку вошли жидкие и кремовые помады для губ, а также палетки для лица."Я создала его для каждой из нас: такихразных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свойпуть к красоте, и каким бы он сложным ни был , важно всегда верить.Верить в красоту, верить в себя 🙏", – отметила Брежнева.