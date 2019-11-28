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<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-blizkie-otkazalis-prijti-k-srazhennomu-insultom-nikolayu-noskovu.html" target="_blank">Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову</a> - Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.