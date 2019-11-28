3 декабря состоится решающее судебное заседание во Владимирском арбитражном суде по иску администрации Киржачского района

3 декабря во Владимирском арбитражном суде будет рассмотрен иск Департамента лесного хозяйства по ЦФО об изъятии из незаконного владения полутора тысяч гектаров лесаи о возврате Филипповского леса в собственность Российской Федерации.Напомним, в2016 году участок леса в полторы тысячи гектаров в Киржачском районе был продан предприятию, которое намеревалось построить на этом месте мусороперерабатывающий завод. Причем, продан он был за бесценок - двести рублей за сотку. Местные жители выступили против, их поддержал Департамент лесного хозяйства Рослесхоза, который потребовал признать сделку недействительной и вернуть участок в государственную собственность.Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Нижнем Новогороде трех предприятий - владельцев участка на решение Владимирского арбитража, возвращавшего землю в госсобственность.В соцсетях уже составляются списки киржачан, желающих присутствовать на заседании. Они будут автобусом доставлены во Владимир