Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.Об этом общественность проинформировал спикер столичного парламента Алексей Шапошников.За принятие бюджета высказались 35 парламентариев, против выступили депутаты Елена Янчук (КПРФ), Олег Шереметьев (КПРФ), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Дарья Беседина ("Яблоко"), Елена Шувалова (КПРФ), Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Евгений Ступин (КПРФ).Воздержались от голосования за бюджет Москвы на ближайшие три года депутаты от "Яблока" Евгений Бунимович и Максим Круглов, а также парламентарий от КПРФ Дмитрий Локтев.Отмечается, что в 2020-22 годах бюджет мегаполиса сохранит социальную направленность. 90% процентов расходов — программы развития города и выполнение социальных обязательств перед москвичами.Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в 2020 году доходы столичного бюджета увеличатся на 8,0% к предшествующему году, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.