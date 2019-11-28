Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Дмитрия Хвостова. Он обвиняется в получение взятки.

Завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова. Он обвиняется в получение взятки.По версии следствия, в 2015 году Хвостов способствовал принятию решения о снятии запрета на проведение строительных работ. За «предоставленные услуги» замгубернатора потребовал передать ему два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей. Кроме того, в 2015 году Хвостов незаконно лоббировал интересы строительной фирмы в целях ускорения утверждения проекта планировки территории города Владимира. От строительной фирмы через посредника он получил 10 миллионов рублей. Вину в инкриминируемых ему деяниях не признал.Напомним, что Ленинским районным судом Владимира за аналогичные преступления Хвосотву уже назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.