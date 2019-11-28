Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 35 человек. Такие данные сообщает издание Albanian Daily News, ссылаясь на власти страны.

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 35 человек. Такие данные сообщает издание Albanian Daily News, ссылаясь на власти страны.Ранее СМИ сообщали о 27 погибших и более 650 пострадавших. По последней информации, к настоящему времени из-под завалов спасены около 45 человек. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции, передает ТАСС.Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании около 4 часов утра по местному времени (6:00 по времени Москвы) 26 ноября. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 10 километрах к северо-западу от города Шияк, который расположен недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались также в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Черногории и в некоторых южных провинциях Италии.Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по жертвам удара стихии.