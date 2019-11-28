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<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-chto-stalo-s-vnuchkoj-sirotoj-posle-smerti-aleksandry-nazarovoj.html" target="_blank">Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой</a> - Уже прошло несколько месяцев со дня смерти популярной актрисы Александры Назаровой. Ее десятилетняя внучка Саша осталась совсем одна. Как живет девочка после смерти бабушки, узнали журналисты.